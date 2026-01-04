به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی با اشاره به اینکه با ورود متروباس‌ها و دوکابین‌ها به ۶۰۰ دستگاه خواهد رسید، گفت: همچنین نزدیک ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی در حال فعالیت هستند و امکانی در حال فراهم کردن است که این رقم با کمک دولت به ۶۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی برسد.

وی تصریح کرد: در حوزه مترو نیز در این دوره حدود ۴۰ کیلومتر مترو طی ۴ سال ساخته شد و ایستگاه‌های مترو تهران را به ۱۶۱ ایستگاه رساندیم که ۲۱ ایستگاه در این دوره به بهره برداری رسیده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه عملیات خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو شروع شده است، گفت: در دو هفته آینده ایستگاه مهم سرباز در خط ۶ مترو تهران و بعد ایستگاه ورزشگاه از خط ۷ افتتاح می‌شود تا پرونده خطوط ۷ گانه تهران بسته شود.

هرمزی تاکید کرد: از همه همشهریان تقاضا دارم که فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی را جدی بگیرند. ما در حمل و نقل عمومی طی ۴ سال ۲۱۰۰ اتوبوس نو وارد کردیم و حالا ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال داریم و امیدواریم این نوسازی شرایط را برای استفاده مردم از این وسایل و کاهش ترافیک و آلودگی هوا فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: در بخش خودرو‌های پلیس راهور نیز ما ۱۵۰ دستگاه خودروی برقی تحویل دادیم و تا حد ممکن استفاده از خودروی برقی را گسترش دادیم. از سویی در بخش جایگاه‌های شارژ نیز طی این دوره ۱۶۰ جایگاه شارژ را افتتاح کردیم و تا پایان سال به ۴۰۰ جایگاه خواهیم رساند تا زیرساخت برای استفاده عموم مردم نیز مساعد شود.