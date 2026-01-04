پخش زنده
عملیات آزمایشی میدانی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۴ استان خراسان رضوی در شهرستان سبزوار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: با حضور حسن پارسی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی، مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان و آمارگیران طرح، سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۴ استان خراسان رضوی در شهرستان سبزوار آغاز شد.
حامد قربانی افزود: قسمتی از منطقه یک شهر سبزوار به عنوان نمونه شهری و دهستان کراب شهرستان سبزوار به عنوان نمونه روستایی استان خراسان رضوی برای اجرای سر شماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ انتخاب شدهاند و همکاران آمارگیر با حضور در این مناطق، عملیات سرشماری را به صورت میدانی اجرا خواهند کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی نیز گفت: سرشماری نفوس و مسکن سال آینده از اهمیت ویژهای برخوردار است و نتایج آن، بهعنوان مبنایی معتبر برای برنامهریزی، سیاستگذاری و تصمیمگیری در سطح ملی و استانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
حسن پارسی پورافزود: حدود ۸۰ درصد سرشماری سال آینده بر مبنای آمار سامانههای ثبتی صورت میگیرد و تنها ۲۰ درصد بصورت میدانی انجام میشود.
پارسی پور ادامه داد: قرار است در طرح آزمایشی که در سبزوار و ۷۰ نقطه کشور اجرا میشود نقاط قوت و ضعف این طرح که بر مبنای امار ثبتی میباشد بررسی شود تا طرح ملی سرشماری نفوس ومسکن کشور با کمترین هزینه و کارایی بالا اجرایی شود.