پخش زنده
امروز: -
معاون حل اختلاف استان یزد با اشاره به نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری زندانها، از عملکرد موفق شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان استان یزد در سهماهه سوم سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا حسینبیکی معاون حل اختلاف استان یزد، گفت: در حال حاضر ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در سطح استان یزد بهصورت فعال در حال ارائه خدمت هستند که با رویکرد صلحمحور و جلب رضایت شکات، نقش مهمی در حلوفصل اختلافات ایفا میکنند.
معاون حل اختلاف استان یزد افزود: این شعب در سهماهه سوم سال جاری، از مجموع ۳۲۳ فقره پرونده مختومه، موفق شدند ۲۷۸ فقره پرونده را منجر به صلح و سازش کنند که این عملکرد، درصد سازش ۸۶ درصدی را به ثبت رسانده است؛ آماری قابل توجه که بیانگر تلاش جهادی اعضای شوراها و همکاری ارزشمند اصحاب پرونده است.
حسین بیکی با اشاره به آثار اجتماعی این دستاورد، گفت: در نتیجه این اقدامات سازشی، ۹۰ نفر از زندانیان در سهماهه مذکور آزاد شده و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتهاند که این امر علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، در تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ صلح و سازش نیز تأثیر بسزایی دارد.
وی از تلاشهای اعضای شورای حل اختلاف ویژه زندانیان، صلحیاران و همکاری دستگاه قضائی و زندانهای استان قدردانی و تشکر کرد.