مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم ویژه مادران، دوره چگونگی انس کودکان با سوره‌های جزء سی‌ام قرآن را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم وابسته به مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران، طرح «تثبیت بذر‌های نور» دوره چگونگی انس کودکان با سوره‌های جزء سی‌ام و سوره مبارکه حمد را برگزار می‌کند.

این دوره آموزشی به شکل برخط، ویژه مادرانی است که فرزند دو تا شش سال دارند و از دوشنبه ۱۵ دی ماه آغاز و هر هفته دوشنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی به کانال بله با نشانی ble.ir/join/5L1KvF6BVv مراجعه کنند.