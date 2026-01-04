به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دهم دی ماه هزار و چهارصدوچهار، خبر بازداشت شهردار ابادان رسما اعلام شد.

اما مردم می‌پرسیدند در غیاب یاسین کاوه پور، چه کسی امورات شهری را پیش میبرد؟

خبرگزاری صداوسیمای آبادان این موضوع را از شورای شهر پیگیری کرد.

سیامک قضاوتی زاده معاون مالی اداری شهرداری آبادان امورات شهری را پیش میبرد.

وی تأکید کرد: مردم نگران نباشند با برنامه‌ریزی مدیریت شهر تحت کنترل است. مشکلات و کمبود ها را از طریق شماره ۱۳۷ اطلاع دهند.