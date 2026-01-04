مردی جوان در تقاطع غیر هم سطح میرزای شیرازی خود را از بالا به پایین پرت کرد و جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بر اساس تصاویر ضبط شده در دوربین‌های پایش تصویری شهری، ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه امروز مرد جوانی موتور سیکلت خود را در کنار لبه تقاطع غیر هم سطح میرزای شیرازی پارک می کند و بلافاصله پس از پیاده شدن خود را به پایین این تقاطع غیر همسطح پرت می کند.

به گفته یک منبع آگاه این جوان بلافاصله جان خود را از دست می دهد و در هنگام وقوع این حادثه هیچ فرد دیگری در اطراف او حضور نداشت و همچنین هیچ تجمع اعتراضی هم در این ساعت و در این منطقه برپا نشده بود.

