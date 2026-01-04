به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس پلیس فتای انتظامی آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: اخیرا مجرمین سایبری با هدف هک کردن گوشی افراد مختلف بدافزار‌های را تحت عنوان به‌روز‌رسانی‌های اپلیکیشن‌های بانکی در بستر فضای مجازی ارسال می‌کنند که باید افراد و کاربران مراقب این فعالیت‌های مجرمانه باشند.

سرهنگ اکبر نصرتی افزود: این افراد بعد از هک کردن گوشی افراد اقدام به ارسال پیامک‌های سیاسی امنیتی مبنی بر ایجاد تجمعات و ناامنی را به افراد دیگر می‌کنند.

او با اشاره به توصیه‌های پلیس فتا به افراد مختلف برای جلوگیری از گسترش این بد افزار‌ها خاطرنشان کرد: کاربران و افراد مختلف باید از کلیک کردن بر روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند، استفاده از منابع معتبر و رسمی برای به‌روز‌رسانی نرم افزار‌های بانکی، خودداری کردن از فوروارد یا باز ارسال پیام‌ها به دیگران و در صورت مشاهده هر گونه فعالیت‌های مشکوک و یا لینک‌های غیر عادی موارد را به مرکز فوریت‌های پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع رسانی کنند.