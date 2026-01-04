

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزه در جمع معتکفان به عظمت این عمل معنوی در زندگی اجتماعی اشاره کرد و گفت: در اعتکاف فرد خود را در پناه خانه خدا قرار می‌دهد و با تمرکز کامل بر حقیقت وجود خویش، روحی تازه و ایمانی قوی‌تر کسب کند.

محمد حسین عبدی افزود: امسال در ایام البیض ماه رجب به همت خیران و نیکوکاران شهرستان فیروزه یک هزار و ۵۰۰ نفر اقشار مختلف مردم معتکف شدند.

وی به حضور ۴۰۰ دانش آموز نوجوان در مراسم اعتکاف اشاره کرد و ادامه داد: مراسم اعتکاف رجبیه در ۲۷ مسجد شهری و روستایی شهرستان فیروزه برگزار شد.