چندین فیلم سینمایی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، در بیستمین هفته از «سینما افق»، از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «به وقت شام»، «های پاور»، «گوهر شاد» و «ملک سلیمان»، از امروز تا پنج شنبه ۱۸ دی، از شبکه افق پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، امروز پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند

فیلم سینمایی «های پاور» به کارگردانی «هادی محمدپور»، دوشنبه ۱۵ دی پخش خواهد شد.

در این فیلم نقش پدافند هوایی ارتش در عملیات والفجر هشت و طرح ابتکاری شهید منصور ستاری به تصویر کشیده شده است. این فیلم به بررسی دقیقی از نقش و اهمیت پدافند هوایی در موفقیت عملیات نظامی و تلاش‌های شجاعانه شهداء در مقابل دشمن می‌پردازد.

اتابک نادری، فرزاد حسنی، علیرام نورایی، سپیده خداوردی، مهرداد ضیایی و مجید پتکی در فیلم سینمایی «های پاور» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «گوهر شاد» به کارگردانی «بهرام بهرامیان»، چهارشنبه ۱۷ دی، پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در سال ۱۳۱۹ می‌گذرد و درباره زندگی دختری به نام مهربانو است که در فرانسه درس خوانده و پس از بازگشت به ایران به دلیل ناآشنایی از وضعیت کشور و آداب رسوم آن دچار بحران شدیدی می‌شود که ...

هلیا امامی، میترا حجار، بیتا فرهی، رضا یزدانی، حسین یاری، سیما تیرانداز، کامران تفتی، پوریا پورسرخ در فیلم تلویزیونی «گوهرشاد» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ملک سلیمان» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، پنج شنبه ۱۸ دی، پخش می شود.

داستان این فیلم از مشاهدات حضرت سلیمان (ع) شروع می‌شود، خداوند از طریق آن زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا حضرت سلیمان (ع) متوجه ضعف‌های بنیادین حکومت خودش شود. حضرت سلیمان حکیم بودند و به واسطه نشانه‌ها درمی‌یابند که خداوند ملک ایشان را به جسدی بی‌جان و بی‌روح تشبیه می‌کند. ایشان درمی‌یابند که دلیل نبود این روح چیست و در نتیجه خداوند او را کمک می‌کند تا ملک بی‌بدیل خود را بنا کند و ...

امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی و علیرضا کمالی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.