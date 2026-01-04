به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده به همراه جمعی از مسئولین و دانشجویان با حضور در میادین شهر مراغه و همچنین ستاد انتظامی با اهدای گل و شیرینی ضمن تبریک روز پدر از زحمات شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان انتظامی این شهرستان در تامین نظم و امنیت تقدیر کرد.

این دیدار شب گذشته و همزمان با میلاد امام علی (ع) و روز پدر انجام شد.

امام جمعه مراغه در این دیدار گفت:پلیس ضامن امنیت و آرامش جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود:دشمنان همواره سعی در برهم زدن آرامش جامعه دارند ولی هوشیاری پلیس نقشی اساسی در خنثی‌سازی این تهدیدات دارد.

وی بر ضرورت مشارکت و همکاری مردم با پلیس برای حفظ امنیت و آرامش عمومی تاکید کرد.