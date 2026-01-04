رییس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی گفت: اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان ، در شهر نوشین شهر و ۱۹ آبادی دهستان طلاتپه و با برآورد چهار هزار خانوار از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا علی نژاد اظهار کرد: آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ انجام شده و قرار است سال آینده همزمان با سراسر کشور، در استان آذربایجان غربی نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن، به صورت ثبتی و مبنایی اجرایی و عملیاتی شود.

وی افزود: این سرشماری ثبتی‌مبنا خواهد بود و قرار است در مرحله آزمایشی، چالشها، نقاط ضعف و قوت این طرح مورد بررسی قرار گرفته و با انجام اقدامات لازم برای رفع چالشها و حل مشکلات در مهلت باقیمانده، شرایط بهتری را در اجرای سرشماری اصلی در سال آینده در استان شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: نوشین شهر و دهستان طلاتپه در قالب ۱۰ حوزه شهری و روستایی برای این طرح در نظر گرفته شده تا اطلاعات چهار هزار خانوار در مدت ۲۰ روز به ثبت رسیده و تا سوم بهمن ماه، مرحله آزمایشی به اتمام برسد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی ادامه داد: همه دستگاه‌ها بر اساس فرمان سرشماری که از سوی رییس جمهور صادر شده، موظف به همکاری با ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن هستند که شعار تعیین شده نیز برای سرشماری سال آینده «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» تعیین شده است.

علی نژاد اظهار امیدواری کرد که با تلاش آمارگیران اطلاعات دقیق، جمع‌آوری شده و در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.