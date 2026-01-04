به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا نیمه ابری است گفت: در بعضی مناطق آسمان گیلان مه آلود گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تا اواخر هفته کنونی پایداری هوا در استان پیش بینی شده است افزود: در این مدت وزش باد در ارتفاعات و دامنه‌ها گاهی شدید خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین گفت: طی ساعات شب در ارتفاعات و دامنه‌ها یخبندان خواهیم داشت.

محمد دادرس با اشاره به افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا گفت: بیشترین دمای هوای گیلان در شبانه روز گذشته از لاهیجان با ۱۳ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش با دمای منفی ۵ درجه گزارش شده است.

وی افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۰ درصد است.