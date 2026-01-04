فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: دیگر امنیت در این منطقه فقط با اسلحه و پاسگاه مرزی تعریف نمی‌شود، بلکه نیازمند «سازماندهی سرمایه‌های اجتماعی مردمی» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به گفته سردار گودرزی، تثبیت امنیت در این منطقه حیاتی، پیش‌نیاز اساسی برای شتاب گرفتن چرخه توسعه و مقابله مؤثر با تهدیداتی نظیر قاچاق سازمان‌یافته و نفوذ تروریستی است.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به معضلات امنیتی موجود، راهکار را در ترکیب دو بال اساسی دانست: «به کارگیری فناوری ‌های نوین برای پوشش ضعف‌های جغرافیایی» و «سازماندهی سرمایه‌های اجتماعی مردمی برای خنثی سازی تهدیدات انسانی».

وی تصریح کرد: «مرزبانی هوشمند باید به جای آنکه صرفاً یک نهاد حاکمیتی باشد، به یک مرکز هماهنگ کننده و خدمت رسان تبدیل شود که ظرفیت مردمی را شناسایی، سازماندهی و هدایت کند.»

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در تبیین راهبرد کلان «مرزبانی جامعه‌محور» اعلام کرد که فرماندهی به این نتیجه استراتژیک رسیده است که «دیوار بلند برای امنیت مرزها، دیوار اعتماد بین مرزبانان و مرزنشینان است.»

وی افزود که این راهبرد از طریق سه محور عملیاتی دنبال می‌شود:

اعتمادسازی و مشارکت مستقیم به عنوان راهبرد نرم.

توسعه و رفاه اجتماعی ـ اقتصادی به عنوان راهبرد زیربنایی برای کاهش فقر.

توانمندسازی و آموزش مرزنشینان.

سردار گودرزی تأکید کرد: در این مسیر، مرزنشین «هدف تهدید نیست بلکه ذینفع و شریک اصلی در امنیت» محسوب می‌شود و این امر با تشکیل شبکه‌های دیده بانی هوشمند از طریق داوطلبان مردمی محقق خواهد شد.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت این برنامه‌ها در کاهش آمار قاچاق و افزایش رضایت مرزنشینان پس از اتمام همایش سنجیده خواهد شد.

وی چشم‌انداز روشنی ترسیم کرد و گفت: «در افق ۵ ساله با فرض اجرای موفقیت آمیز و پیگیرانه طرح‌های جامع، چشم انداز جنوب شرق کشور می‌تواند به گونه ای متحول شود که این منطقه به ‘مرکز تاب آوری و رشد’ تبدیل گردد.»