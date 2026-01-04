پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان عجبشیر با اشاره به اهدای مجموعهای ارزشمند از کتابهای مرجع باستانشناسی، تاریخ و هنر توسط خانواده زندهیاد سیروس جبارزاده، این اقدام را نشانهای روشن از پیوند عمیق خانواده آن مرحوم با فرهنگ، دانش و میراث مکتوب کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در اقدامی فرهنگی و ماندگار، خانواده زندهیاد سیروس جبارزاده بیش از ۲۰۰ جلد کتاب مرجع و تخصصی را که بخشی از مجموعه شخصی آن مرحوم بوده است، به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان عجبشیر اهدا کردند. مجموعهای که حاصل سالها تلاش علمی، پژوهشی و اجرایی او در حوزه میراث فرهنگی بهشمار میرود.
ابوالفضل اسماعیلی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عجبشیر با تأکید بر اهمیت این اهدای فرهنگی، گفت: این مجموعه گرانبها صرفاً مجموعهای کتب نیست و بخشی از هویت علمی و اندیشههای زندهیاد سیروس جبارزاده است که امروز در اختیار پژوهشگران، کارشناسان و علاقهمندان حوزه تاریخ و هنر قرار میگیرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عجبشیر افزود: کتابهای اهدایی شامل منابع معتبر دانشگاهی و پژوهشی در حوزههای باستانشناسی، تاریخ تمدن، هنرهای سنتی و مطالعات میراث فرهنگی است و بدون تردید، نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش تخصصی و تقویت فعالیتهای پژوهشی در شهرستان و منطقه خواهد داشت.
او افزود: زندهیاد سیروس جبارزاده از نیروهای خوشنام، متعهد و اثرگذار میراث فرهنگی استان بود که در دوران خدمت خود، مسئولیت ریاست ادارات میراث فرهنگی شهرستانهای عجبشیر و آذرشهر را بر عهده داشت و همواره با نگاه علمی و دغدغهمند، در مسیر شناسایی، حفاظت و معرفی آثار تاریخی و توسعه فعالیتهای فرهنگی گام برداشت.
اسماعیلی با بیان اینکه این اقدام فرهنگی ادامه طبیعی راه و تفکر آن مرحوم است، اظهار کرد: اهدای این مجموعه ارزشمند از سوی خانواده آن مرحوم، نشاندهنده پایبندی آنان به تداوم اندیشههای فرهنگی و علمی اوست و بیتردید، یاد و نام زندهیاد سیروس جبارزاده را در حافظه فرهنگی این منطقه زنده و ماندگار نگاه خواهد داشت.