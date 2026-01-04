به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این کنسرت به رهبری پانیذ فریوسفی، کنسرت «ناقوس زمان» را ساعت ۲۱:۳۰ روزهای ۱۵، ۲۹ و ۳۰ دی‌ در تالار وحدت تهران اجرا می شود.

این دومین بار است که رهبری این ارکستر را یک بانوی ایرانی برعهده دارد.

این اجرا تازه‌ترین پروژه این ارکستر است که با طراحی و کارگردانی رضا موسوی و تهیه‌کنندگی لیلا تشکری و سعید حقیر پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد و هورا جنیدی مدیریت اجرایی آن را بر عهده دارد.

در این کنسرت، آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک جهان از جمله ژان سیبلیوس، ادوارد میزوریان، بلا بارتوک، شین اِیچرو یوکویاما، ژرژ بیزه، آروو پرت، آرام خاچاطوریان، جواکینو روسینی و یوهانس برامس توسط ارکستر دیالوگ اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت کنسرت «ناقوس زمان» را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه کنند.