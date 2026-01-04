پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی شوش از ضبط و معدومسازی سه لاشه دام مبتلا به بیماری در کشتارگاه این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه فرآوردههای خام دامی ناسالم به بازار انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا کعبی آلکثیری اظهار داشت: در جریان بازرسیهای مستمر و دقیق کارشناسان دامپزشکی از لاشههای کشتاری در کشتارگاه دام شهرستان شوش، یک لاشه گاو و دو لاشه گوسفند به وزن مجموع حدود ۲۰۰ کیلوگرم که دارای علائم بیماریهای زردی و لاغری پاتولوژیک بودند، شناسایی و بلافاصله ضبط و بهطور کامل معدوم شدند.
وی افزود: این اقدام پیشگیرانه با هدف حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از ورود فرآوردههای دامی غیرقابل مصرف به چرخه توزیع صورت گرفت و نشاندهنده حساسیت دامپزشکی نسبت به کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآیند کشتار دام است.
رئیس اداره دامپزشکی شوش با تأکید بر اینکه سلامت جامعه خط قرمز مجموعه دامپزشکی است، تصریح کرد: در مسیر تأمین امنیت غذایی مردم، هیچگونه اغماض و مماشاتی با موارد تهدیدکننده سلامت عمومی وجود ندارد و برخورد قانونی با متخلفان بهصورت قاطع انجام میشود.
کعبی آلکثیری در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان دامپزشکی بهصورت روزانه و مستمر بر روند کشتار دامها نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری یا شرایط غیربهداشتی، اقدامات قانونی و فوری اعمال خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در حوزه فرآوردههای خام دامی، مراتب را به اداره دامپزشکی گزارش دهند تا با مشارکت مردم و دستگاههای نظارتی، سلامت و امنیت غذایی جامعه تضمین شود.