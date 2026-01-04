پخش زنده
با مشارکت اعضای گروه «جمعه بازدید یزد» و همراهی یکی از شرکتهای سرمایهگذاری استان، ۲۰۰ میلیون تومان کمک نقدی برای آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد در یزد جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در مراسمی به همت اعضای گروه «جمعه بازدید یزد»، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای کمک به آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد جمعآوری شد. همچنین یکی از شرکتهای سرمایهگذاری استان یزد نیز با اختصاص ۱۰۰ میلیون تومان، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کرد.
اعضای این گروه با حضور در ستاد دیه استان یزد، واقع در بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید تیموری، این کمکها را اهدا کردند. این اقدام با هدف فرهنگسازی در زمینه حمایت از زندانیان جرائم مالی غیرعمد و تسهیل آزادی آنان از بند انجام شد.
این حرکت خیرخواهانه در راستای گسترش مشارکتهای مردمی و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس زندانیان غیرعمد ارزیابی میشود.