نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گره‌های اصلی حوزه مسکن در سطح استان‌ها و با هم‌افزایی مدیریتی قابل حل است.

تنها راه عبور از گره‌های مسکن، هماهنگی مدیران و جلب رضایت مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی در شورای تأمین مسکن استان همدان افزود: واقعیت این است که بسیاری از گره‌ها نه در مجلس و دولت، بلکه در استان‌ها باز می‌شود و این مهم نیازمند هماهنگی، همراهی و هم‌افزایی مدیران است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باز شدن حتی بخشی از مشکلات در حوزه مسکن، رضایتمندی قابل توجهی در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: پیشنهاد می‌کنم این جلسات در چند سطح، حتی دو سطح پایین‌تر از مدیریت‌های ارشد، به‌صورت منظم برگزار شود تا مدیران بتوانند سریع‌تر مسائل را حل‌وفصل کنند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: مطالبات مردم واقعی و بحق است و مدیران باید با دقت، صراحت و سرعت بیشتری به آنها پاسخ دهند.

او با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در شهرک شهید سپهبد شادمانی و دیگر طرح‌های مسکن استان، تصریح کرد: این طرح‌ها ظرفیت آن را دارند که گره‌های کور حوزه مسکن را باز کنند و لازم است با افزایش سرعت اجرا، مردم هرچه زودتر به نتیجه برسند.

استاندار همدان هم در این نشست با تأکید بر اهمیت تسریع در ساخت مسکن برای دهک‌های پایین جامعه گفت: دهک‌های پایین توان پرداخت هزینه‌های اضافی را ندارند و ما موظفیم راهکار قانونی پیدا کنیم، نه اینکه مردم را ماه‌ها و سال‌ها معطل بگذاریم.

حمیدملانوری شمسی افزود، قوانین موجود اجازه استفاده از ظرفیت مهندسان کاردانی و معماران تجربی، به ویژه در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر را می‌دهد و هیچ دستگاهی حق ندارد مانع اجرای قانون شود.

او با انتقاد از ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها و کندی روند طرح‌ها تصریح کرد: مسکن صرفاً ساخت خانه نیست؛ مدرسه، حمل‌ونقل، مرکز بهداشت و امنیت نیز بخشی از این طرح‌ها هستند.

در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حوزه تأمین مسکن در استان همدان بررسی شد و راهکار‌های تسریع در روند اجرای طرح‌های مسکونی و رفع موانع موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.