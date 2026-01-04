به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۶ دستگاه ماینر قاچاق و یک دستگاه مودم به ارزش یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان ماینرهای قاچاق را در بازرسی از یک واحد سنگبری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی،قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.