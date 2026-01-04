رئیس پلیس فتا استان در این خصوص گفت: پس از شکایت یک شهروند مبنی بر کلاهبرداری از وی، کارشناسان پلیس فتا، عامل این کلاهبرداری را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس فتا استان گفت: پس از شکایت یک شهروند مبنی بر کلاهبرداری از وی، مشخص شد این فرد در پی آشنایی با فردی در فضای مجازی و وعده اعطای وام قرض‌الحسنه، ۲ میلیارد ریال را برای خرید امتیاز وام پرداخت کرده، اما طرف مقابل دیگر جوابگوی تماس هایش نبوده است.

سرهنگ "قهاری" افزود: کارشناسان پلیس فتا، عامل این کلاهبرداری را شناسایی و با دستگیری وی، متوجه شدند این فرد به بهانه ارائه خدمات بانکی با درج آگهی در سایت دیوار و شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و پیشنهاد انتقال امتیاز وام از مردم کلاهبرداری می‌کرده است.