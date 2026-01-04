به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر با اشاره به استرداد ۱۲ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده به مالباختگان در فضای مجازی طی مدت آذرماه سال جاری گفت: با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در آذر ماه امسال افزون بر ۱۲ میلیارد ريال از وجوه کلاهبرداري شده و واريز هاي اشتباهي، به مالباختگان در فضاي مجازي بازگردانده شد.

سرهنگ علي سبحاني افزود: براساس آمارهاي بدست آمده کلاهبرداري از طريق پیوندهای جعلي و برنامه رسيد ساز جعلي بيشترين پرونده هاي تشکيل شده در پليس فتا را به خود اختصاص داده است.