رئیس سازمان ثبت احوال، ­با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده در خصوص کارت‌های ملی هوشمند گفت:­حجم زیادی از کارت‌های ملی هوشمند در ادارات سراسر کشور روی هم انباشته شده است. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمد جمالو با اعلام این خبر از هموطنان ­خواست فوراً برای دریافت کارت‌های ملی جامانده در دفاتر اقدام کنند.

وی رسوب این کارت‌ها را یک چالش دانست و گفت: برای رفع این مشکل و جلوگیری از سرگردانی مردم، باید از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه دریافت کارت‌ها استفاده شود.

وی همچنین تأکید کرد که هدف اصلی سازمان ثبت احوال، ارائه خدمات شفاف، سریع و قابل اعتماد به مردم است.

­محمد جمالو در خصوص چگونگی اطلاع هموطنان ­از وضعیت کارت ملی خودشان افزود: با توجه به تأکید سازمان بر لزوم مراجعه شهروندان، در صورت عدم دریافت کارت ملی هوشمند خود، می‌توانند از طریق سامانه‌های زیر وضعیت کارت را پیگیری کنند تا مطلع شوند که ­آیا کارت ملی آنها جزو کارت‌های باقی‌مانده در ادارات است یا خیر؟

معاون وزیر کشور گفـت:­سامانه اینترنتی ثبت احوال به نشانی (www.ncr.ir) یکی از مسیر‌های اطلاع از وضعیت است، همچنین­­در صورت در دست داشتن کد رهگیری ثبت‌نام، با ورود به سامانه می‌توانند وضعیت دقیق صدور و محل تحویل کارت خود را مشاهده کنند.

وی همچین افزود: هموطنان با کد ملی نیز میتوانند در صورت گم کردن کد رهگیری، ­با وارد کردن کد ملی، سریال شناسنامه و تاریخ تولد، استعلامکارت ملی هوشمند خود را بگیرند.

محمد جمالو در توضیح روش‌های دیگراستعلام گفت:­ با شماره گیری کد دستوری (USSD) روش دیگری است که ­می‌توانند با شماره‌گیری #۶۰۹۰*۴* وضعیت کارت ملی هوشمند خود را از طریق پیامک پیگیری نمایند.

وی در پایان از رسانه‌ها و شهروندان خواسته است تا با پیگیری سریع، به کاهش این حجم از کارت‌های رسوبی کمک کنند.