به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام رئیس آتش‌نشانی شهرداری بندر امام خمینی ، علت حادثه حرکت بر جهت خلاف خودروی ۴۰۵ بود که پیش از وقوع انفجار حریق مهار شد.

وی تاکید کرد : شایعات مطرح‌شده دربارۀ آتش‌سوزی عمدی ۲ خودرو درست نیست.

به گفتۀ برخی شاهدان عینی این ماجرا یکی از خودرو‌ها حامل گازوئیل قاچاق بوده ، موضوعی که می‌تواند علت شدت و گستردگی آتش‌سوزی را توضیح دهد.