سارقان ۷ میلیاردی اموال کارخانه در شاهین شهر و میمه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از کشف سرقت ۷ میلیارد ریالی اموال یک کارخانه با دستگیری ۴ سارق خبر داد.

سرهنگ احسان بدیعیان گفت: در پی دریافت گزارشی از سرقت تدریجی بیش از ۷ میلیارد ریال کابل برق و شمش مسی از یک شرکت تولیدی در منطقه مورچه خورت، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه مأموران پلیس با جمع آوری سرنخ‌های موجود و با بررسی‌های دقیق و تخصصی هویت ۴ متهم اصلی این سرقت را شناسایی واین افراد را در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه خاطر گفت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به سرقت اقلامی از این واحد تولیدی طی مدت ۳ ماه گذشته اعتراف کردند وبا تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.