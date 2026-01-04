پخش زنده
همزمان با فرا رسیدن ایام ماه پرفضیلت رجب ۴هزار نفر از مردم ولایتمدار شهرستان شهربابک در ۲۵ مسجد سطح شهرستان در سنت حسنه اعتکاف شرکت کردند.
در این آیین معنوی، متولیان برگزاری با هدف بهرهمندی هرچه بیشتر معتکفین، برنامههای متنوع و هدفمندی را تدارک دیدهاند. برگزاری حلقههای معرفت دینی، جلسات تلاوت و تفسیر قرآن کریم، مراسم پرفیض احیا، مداحی و سوگواری اهل بیت (ع)، و سخنرانی علما و کارشناسان مذهبی با محوریت تبیین سبک زندگی اسلامی و اخلاق عملی، از جمله برنامههای محوری این ایام است که در اختیار معتکفین قرار گرفته است.