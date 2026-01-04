به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی در نشست شورای اداری استان با اشاره به وضعیت فعلی حاکم بر کشور به بیان نکاتی در مورد راهبردهای حکمرانی و مدیریت مطالبات مردمی پرداخت و تاکید کرد: ما باید با حساسیت بیشتر، مطالبات و اعتراضات صنفی مردم را رصد، بررسی و پاسخ دهیم.

معاون سیاسی استانداری که‌گیلویه و بویراحمدبا تأکید بر لزوم افزایش مسئولیت‌پذیری عنوان کرد: ما باید پاسخگویی خود به مردم را افزایش دهیم، حساسیت بیشتری به مطالبات آنان نشان دهیم و تاب‌آوری خود را در برابر نارضایتی‌ها بالا ببریم.

وی اضافه کرد: بخشی از جامعه، مطالبات قانونی و صنفی دارد و اعتراض آنان طبیعی است. مقام معظم رهبری نیز اخیراً تأکید کردند که باید بین این گروه و کسانی که قصد سوءاستفاده دارند، تفکیک قائل شویم.