به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی با اشاره به شکوفایی ظرفیت‌های صادراتی استان در حوزه دارو‌های دامی گفت: یک واحد صنعتی در فریمان با بهره‌ گیری از فناوری روز دنیا و توان تخصصی علمی ۶۰ درصد از داروی مورد نیاز بخش دام کشور را تامین می‌ کند و بخش قابل‌ توجهی از تولیدات آن نیز به چند کشور همسایه صادر می‌ شود.

غلامحسین مظفری با تجلیل از نقش این مجموعه و توانمندی‌ های بالای علمی و تولیدی بر اهمیت راهبردی این واحد در تأمین امنیت دارویی کشور و لزوم حمایت همه‌ جانبه دستگاه‌ های اجرایی از این قطب تولید تأکید کرد و افزود: باید کمک کنیم این ظرفیت ارزشمند هرچه بیشتر در مسیر توسعه و آبادانی کشور به‌ کار گرفته شود.

فرماندار فریمان نیز در این بازدید به تشریح وضعیت کلی شهرستان و نقش محوری این شرکت پرداخت و گفت: این شرکت نه‌ تنها در کشور بلکه در منطقه مطرح است.

مهدی ناصری با اشاره به وجود ۲۵۰ واحد صنعتی فعال در فریمان که بسیاری از آنها منحصر‌ به‌ فرد هستند، افزود: در حوزه کشاورزی و گلخانه‌ ای نیز بیشترین تمرکز استان در شهرستان فریمان است که سطح فناوری آن با پیشرفته‌ ترین گلخانه‌ های اروپا قابل رقابت است.

وی همچنین به ابتکارات نوین این شرکت در حوزه دامپروری اشاره کرد و ادامه داد: این مجموعه موضوع شهرک دامداری را مطرح کرده است و مدل‌ های علمی به‌کار گرفته شده در این شرکت به‌ صورت آزمایشی می‌ تواند تضمین‌ کننده تأمین بخشی از نیاز کشور باشد.

ناصری گفت: این کارخانه همچنین نسبت به احداث نیروگاه ۲ مگاواتی تجدیدپذیر اقدام کرده که حرکتی شایسته در مسیر توسعه زیرساخت‌ها است.

بازدید از خط تولید دارو‌های تزریقی دامی و خط تولید دارو‌های غیر تزریقی خوراکی و موضعی و بازدید از شرکت تولید کننده اقلام بسته‌ بندی دارویی و افتتاح مرحله اول طرح عظیم دامداری ۵۵ هزار راسی فریمان از برنامه های سفر استاندارخراسان ضوی به فریمان بود.