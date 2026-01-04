بیش از ۷۰ نفر از بیماران مراجعه‌کننده به مرکز خدمات جامع سلامت روستای کافی‌آباد در یک روز کاری، به‌صورت رایگان توسط پزشک متخصص ارتوپدی ویزیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر مرکز جامع سلامت روستای کافی‌آباد گفت: هم‌زمان با تعطیلی روز پدر، بیش از ۷۰ بیمار مراجعه‌کننده به این مرکز، در یک روز کاری به‌طور رایگان ویزیت شدند.

ابوالفضل نظری افزود: این خدمات درمانی با حضور دکتر میثم جعفری کافی‌آباد، پزشک متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ارائه شد.

وی تصریح کرد: دکتر جعفری هر زمان که برای دیدار والدین خود به روستای زادگاهش مراجعه می‌کند، با هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی، در مرکز جامع سلامت روستای کافی‌آباد حضور یافته و تمامی بیماران مراجعه‌کننده را به‌صورت رایگان ویزیت می‌کند.

این اقدام در راستای ارتقای سطح خدمات سلامت و تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات تخصصی پزشکی انجام شده است.