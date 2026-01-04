مشوقهای مالی، موتور محرک سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی
معاون فنی و مهندسی ساتبا با بیان اینکه ناترازی انرژی در کشور بیش از آنکه ناشی از کمبود تولید باشد، به الگوی نادرست مصرف بازمیگردد، گفت: بهرهوری انرژی کمهزینهترین و پایدارترین راهکار مدیریت چالشهای فعلی بخش انرژی است.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ساتبا، علیرضا پرندهمطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا با اشاره به اینکه بهرهوری انرژی امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی کشور به شمار میرود، افزود: نظام انرژی کشور با چالشهایی مانند افزایش سریع تقاضا، محدودیت منابع مالی، فرسودگی زیرساختها و ناترازی میان تولید و مصرف روبهروست و در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری میتواند مؤثرترین راهکار باشد.
وی افزود: ناترازی در حوزههایی مانند برق، گاز و فرآوردههای نفتی صرفاً به کمبود عرضه محدود نمیشود، بلکه الگوی مصرف نامناسب، شدت بالای انرژی و ناکارآمدی فناوریها و سازوکارهای مدیریتی از عوامل اصلی بروز این وضعیت است. تجربههای جهانی نیز نشان میدهد کشورهایی که بهرهوری انرژی را در اولویت قرار دادهاند، بدون اتکا صرف به توسعه ظرفیت تولید، به دستاوردهای اقتصادی و زیستمحیطی قابل توجهی دست یافتهاند.
معاون فنی و مهندسی ساتبا با تأکید بر ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به موضوع بهرهوری انرژی گفت: این رویکرد باید نهتنها در اسناد بالادستی، بلکه در تصمیمگیریهای اجرایی و حتی رفتار روزمره مصرفکنندگان نهادینه شود. تحقق این هدف مستلزم بهکارگیری همزمان ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی و ایجاد انگیزههای اقتصادی در کنار الزامات حقوقی و فرهنگی است.
پرندهمطلق، اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت حاملهای انرژی، طراحی تعرفههای پلکانی و زمانمند، حذف یارانههای غیرهدفمند و ایجاد مشوقهای مالی برای سرمایهگذاری در پروژههای بهرهوری را از مهمترین ابزارهای قیمتی دانست و افزود: اجرای این سیاستها باید با رعایت ملاحظات عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر همراه باشد تا تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد.
وی در ادامه به نقش ابزارهای غیرقیمتی اشاره کرد و گفت: تدوین و اجرای استانداردهای مصرف انرژی، برچسبگذاری تجهیزات و ساختمانها، توسعه نظامهای مدیریت انرژی، آموزش و فرهنگسازی عمومی و حمایت از تحقیق و توسعه، از جمله اقداماتی است که بدون آنها حتی اصلاحات قیمتی نیز به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.