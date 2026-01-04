به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامي استان با اشاره به کشف هزار تُن غله و حبوبات احتکار شده به ارزش بيش از 200 ميليارد ريال در بازرسي مأموران پليس امنيت اقتصادي از يک انبار گفت : تيم هاي عملياتي پليس امنيت اقتصادي پس از بررسي موضوع و انجام اقدامات تخصصي طي هماهنگي با مرجع قضائي به همراه کارشناسان اداره جهاد کشاورزي، سازمان صمت و شبکه بهداشت از این انبار موفق شدند حدود هزار تُن انواع حبوبات و غله احتکار شده را کشف کنند.

سردارحميد علينقيان پورافزود : در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشي همچنين برخورد با اخلال گران اقتصادي، مأموران پليس امنيت اقتصادي استان از احتکار کالاهاي اساسي و مواد غذايي در يکي از انبارهاي سطح استان مطلع و بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامي استان با اشاره به اين که کارشناسان ارزش اوليه کالاهاي احتکار شده را بيش از 200 ميليارد ريال برآورد کردند گفت : در اين رابطه 2 متهم شناسايي وبا تشکيل پرونده براي انجام اقدامات قانوني به اداره تعزيرات حکومتي معرفي شدند.