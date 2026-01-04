پخش زنده
نشست جمعی از سران طوایف ایل بختیاری برای اعلام همبستگی و بیعت دوباره با آرمانهای امامین انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دزفول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شورای تحول محله کوی آیت الله مدرس از برگزاری نشست جمعی از سران طوایف و معتمدین ایل بختیاری بافرماندار ویژه شهرستان دزفول مهندس خردمند و دکتر مهدی آماده دادستان پیشین و بخشدار محترم سردشت دکتر تورج بختیاری به منظور همبستگی و اتحاد ایل غیور بختیاری با نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای امامین انقلاب و اعلام برائت و همبستگی و جدا سازی و صف بندی ایل بختیاری با آشوبگران و اغتشاشگران و همچنین بیان مشکلات و اقدامات محله محور، خبر داد.
مهدی ستانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید سلیمانی بیان کرد:در این روزها که عدهای با سو استفاده و بهره برداری از مشکلات و معیشت مردم درجهت منافع تروریستی رژیم صهیونیستی سعی در ناامن کردن و سلب امنیت کشور دارند. وتلاش میکنند گسلهای قومی و قبیلهای را در کشور فعال کنند شورای تحول محله کوی آیت الله مدرس به ریاست مهندس بهنام فرخیان از جوانان خوشنام و بسیجی این دیار نشستی را با حضور جمعی از معتمدین و سران طوایف و بزرگان ایل بختیاری با فرماندار ویژه شهرستان دزفول و دادستان پیشین جهت اعلام همبستگی و برائت و صف بندی قوم غیور بختیاری با آشوبگران و اغتشاشگران این روزها و بیعت دوبارهای با آرمانهای امامین انقلاب برگزارنمودند و درادامه به بیان مشکلات منطقه و اقدامات محله محور خود در منطقه پرداختند.
در این نشست فرماندار شهرستان دزفول بیان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری قوم بختیاری و لرها از باوفاترین و اصیلترین اقوام کشورند و بزرگان این قوم سرافراز باید جوانان را در این روزهاهوشیار کنند که در دام رسانهها بیگانه قرار نگیرند، و از تجمعات غیر قانونی پرهیز کنند چرا که نه تنها کمکی به رفع مشکلات نمیکند دشمن را امیدوار به اینگونه اقدامات خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نشست دکتر مهدی آماده دادستان پیشین شهرستان بیان کرد، روحیه کدخدا منشی را به فرزندان خود انتقال دهید. بگذارید فرزندان شما در صلح و سازش سهیم باشند؛ و از نکات تربیتی به جوانان آموزش جهت پیشگیری از جرایم است و قانون خط قرمز تمام شهروندان است که باید مورد احترام قرار گیرد.
در ادامه و بخش دیگر این نشست مهندس بهنام فرخیان مسئول شورای تحول محله کوی آیت الله مدرس به بیان اقدامات محله محور این شورا در جهت فرهنگ سازی و رفع مشکلات و موانع منطقه صورت گرفته پرداختند و بیان کردند:ازجمله اقداماتی که این شورا در سطح منطقه در طول سال جاری انجام دادند. برگزاری مراسم گلریزان و نجات یک جوان محکوم به اعدام و پرداخت دیه ایشان بالغ بر۱۳میلیارد تومان، برگزاری مراسم (نه به تیر اندازی) با حضور گسترده سران طوایف ایل چهارلنگ همراه با صورتجلسه و امضای کتبی، برگزاری همایشهای مختلف با موضوعات مختلف درمقابل آسیبهای فرهنگی، اقدامات جهادی وسازندگی در جهت رفع محرومیت زدایی هستند.
فرخیان در ادامه سخنان خود در این نشست بر اهمیت بازتعریف نقش شوراهای تحول محلات بهعنوان بازوی فرهنگی و اجتماعی بسیج در سطح محلهها تأکید کرد و افزود:با پیچیدهتر شدن تهدیدات فرهنگی و گسترش جنگ نرم دشمنان و ایجاد شکافهای قومیتی از سوی دشمنان این آب و خاک، احیای شورای تحول محله مسألهای ضروری و انکارناپذیر برای ارتقای تابآوری فرهنگی جامعه بخصوص در کوی آیت الله مدرس است
مسئول شورای تحول محله کوی آیت الله مدرس ایجاد شورای تحول محله کوی مدرس را با هدف شناسایی ظرفیتهای بومی، توانمندسازی نیروهای مردمی و اجرای برنامههای فرهنگی مبتنی بر نیازهای واقعی محله دانستند وتاکیدکردند تقویت این شورا میتواند به خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن تبدیل شود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی منسجم و جهادی در عرصه فرهنگ هستیم و فعالسازی شورای تحول محله در شرایط کنونی نهتنها به ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای فرهنگی کمک میکندبلکه فعال سازی این شورا زمینهساز افزایش روحیه خودباوری و همبستگی اجتماعی در میان مردم خواهد بود
در پایان این نشست از زحمات و تلاشهای آقای دکتر مهدی آماده دادستان پیشین شهرستان تجلیل و قدردانی شد و بزرگان و ریش سفیدان نیز بر همکاری و حمایت همه جانبه از این شورای و برائت از آشوبگران مخل امنیت منطقه تاکیدکردند.