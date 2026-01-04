پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی: در سطح استان مرکزی حدود ۲۸ هزار نفر از متقاضیانی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند به پروژهها متصل شدهاند. این پروژهها در قالبهای مختلف از جمله طرحهای ساخت، جوانی جمعیت، مسکن و سایر زیرشاخههای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای مختلف استان تعریف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ لنجابی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در استان متفاوت است؛ بهگونهای که برخی پروژهها به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده و آماده تحویل به متقاضیان هستند و برخی دیگر در مراحل ابتدایی از جمله فونداسیون و عقد قرارداد مشارکت مدنی قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه پروژهها بر اساس مقیاس و تعداد واحدها فازبندی شدهاند، تصریح کرد: در پروژههای بزرگ، مانند پروژه ۸۱۱۲ واحد، تحویل واحدها بهصورت مرحلهای انجام میشود. ممکن است پیشرفت کلی یک پروژه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد، اما در همان پروژه واحدهایی وجود داشته باشد که در آینده نزدیک آماده تحویل به متقاضیان است؛ بنابراین باید بین پیشرفت کلی پروژه و آمادگی واحدها بهصورت موردی تفاوت قائل شد.
لنجابی ادامه داد: با برنامهریزی انجامشده و با عاملیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت عمران شهرهای جدید استان و اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، مقرر شده است به مناسبتهای مختلف از جمله دهه فجر، خردادماه و نیمه نخست سال ۱۴۰۶، تعدادی از پروژههای نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل و به بهرهبرداری برسد.