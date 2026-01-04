پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از آمادگی این سازمان برای توسعه سرمایهگذاری در حوزههای معدن، صنایع معدنی و کشاورزی جنوب کرمان خبر داد و بر حمایت ویژه از مردم و ظرفیتهای بومی تأکید کرد.
سعید صادقیگوغری یکشنبه ۱۴ دی در جلسه شورای اداری شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد با اشاره به پیشینه پرافتخار این منطقه در دوران دفاع مقدس گفت: جیرفت و عنبرآباد سرزمین انسانهای باصلاحیت و پای کار است و امروز نیز بسیاری از یادگاران شهدا، جانبازان و ایثارگران در مسئولیتهای مختلف حضور دارند که این مایه افتخار است.
وی با اشاره به نقش مهم فناوری و توان دفاعی کشور در توسعه اقتصادی بیان کرد: امروز این ظرفیت وجود دارد که سرریز توان دفاعی کشور طبق تأکید مقام معظم رهبری به عنوان پیشران اقتصاد در خدمت بخش غیرنظامی قرار گیرد و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یکی از بسترهای مهم این رویکرد است.
صادقیگوغری با بیان اینکه تیم اقتصادی سازمان برای بررسی ظرفیتهای جیرفت و عنبرآباد به این منطقه اعزام شده؛ از برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و استخراج در حوزه معادن مس، آهن و طلا خبر داد و گفت: با استفاده از نیروهای متخصص و بومی از جمله مهندسان و نخبگان این منطقه تلاش میکنیم هرچه سریعتر موانع موجود برطرف و مراحل استخراج و فرآوری آغاز شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح همچنین از برنامهریزی برای حمایت از بخش کشاورزی خبر داد و افزود: هفته آینده تیم اجرایی سازمان برای خرید مستقیم محصولات کشاورزی در منطقه مستقر خواهد شد و با همکاری جهاد کشاورزی برنامهای برای کاهش نقش واسطهها و افزایش سود کشاورزان اجرا میشود.
وی از پیگیری ایجاد کارخانه رب گوجه فرنگی در منطقه نیز خبر داد و گفت: در آینده نزدیک جلسهای با حضور سازمان و نماینده مردم برگزار خواهد شد تا درباره فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی تصمیمگیری شود.
صادقیگوغری با تأکید بر نقش مردم در امنیت و توسعه کشور بیان کرد: مردم همیشه جلوتر از سیاست گذاران حرکت کردهاند و ما وظیفه داریم با حمایت ویژه بستر شکوفایی اقتصادی این منطقه زرخیز را فراهم کنیم.