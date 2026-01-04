پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تنها جایی که انسان میتواند به خودشناسی بپردازد، اعتکاف است، گفت: در اعتکاف، انسان به فلسفه زندگیاش فکر میکند، به فلسفه نظام هستی فکر میکند، به ابتدا و میانه راه و انتهای مسیری که انسان در زندگی طی میکند، فکر میکند و به خدا میرسد.
به گزارش خبرگزای صدا وسیما، علیرضا کاظمی ظهر امروز ۱۴ دی ماه، در جمع دانشآموزان معتکف بر اهمیت اعتکاف تاکید کرد و گفت: هدف اصلی من از حضور در جمع شما در واقع همین بود که یک تشکر میدانی داشته باشم، ابراز خوشحالی کنم و تبریک بگویم به شما دانشآموزان عزیزی که خدا این توفیق را به شما داده است. این نعمتی که به نظر من از بهترین فرصتهای تربیتی است، خداوند نصیب شما کرده است. این توفیق هم پشتش یک عنایت خاص دارد؛ یعنی اینطور نیست که خدا به آسانی یک چیزی را نصیب کسی کند.
کاظمی ادامه داد: دعای پدر و مادر، خاکی بودن، صفا و صداقت و خلوص خودتان و تلاش خود شما، به نظر من زمینه این توفیق الهی را برایتان فراهم کرده است. پس نکته اول این است که من به شما بابت این توفیق الهی بزرگ تبریک بگویم. نکته دوم این است که قدر این توفیقی را که امروز نصیبتان شده، خوب بدانید.
وی افزود: من به دوستان شما بارها گفتهام، هرچه با خودم مرور میکنم، تمام موقعیتهای تربیتی که در زندگی انسان ایجاد میشود؛ مانند مکه، کربلا، شهادت، اربعین و... واقعا این احساس را دارم که اعتکاف، تمام این موقعیتهای تربیتی را در خود دارد. موقعیتهای تربیتی دینی و اجتماعی، همگی در آن وجود دارد. تنها جایی که انسان میتواند به خودشناسی بپردازد، همین اعتکاف است. انسان به فلسفه زندگیاش فکر میکند، به فلسفه نظام هستی فکر میکند، به ابتدا و میانه راه و انتهای مسیری که انسان در زندگی طی میکند، فکر میکند و به خدا میرسد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تنها جایی که انسان خدا را با تمام وجود حس میکند و با او ارتباط برقرار میکند، همین فضای اعتکاف است، گفت: تنها فضایی که همه اعمال عبادی در آن اتفاق میافتد، همین اعتکاف است؛ در اعتکاف؛ روزهداری، دعا، نماز جماعت، همیاری و همکاری و مسئولیتپذیری وجود دارد.
وی ادامه داد: این فرصت، این موقعیت کوتاه، ولی بسیار اثرگذار در زندگی و سعادت انسان است. این موقعیتهای تربیتی میتواند سرنوشت انسان را تغییر بدهد و مسیر زندگی او را عوض کند. تمام مهارتهایی که ما لازم داریم، مانند؛ نظم، انضباط، ادب، احترام، ایثار و گذشت، هرچه ما در کتابها دنبال آن هستیم، اینجا تمرین میکنیم. از این بهتر چیست؟ لحظهلحظه حضور در این فضای بسیار معطر، الهی و عرفانی را قدر بدانید.
کاظمی افزود: دوستان ما هم زحمات بسیار زیادی را متحمل شدند، در بخشهای مختلف؛ دستگاههای اجرایی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد ملی اعتکاف، قرارگاه فرهنگی مسجد و دیگر دستگاهها، بسیج و سپاه که همه کمک کردند تا این فضای تربیتی، برای شما مهیا شود. امروز من خوشحالم از این موضوع که بگویم در سطح کشور، از ۱۱ هزار مسجد کشور، نزدیک به ۵ هزار مسجد، فقط دانشآموز معتکف دارد. امروز خوشحالم بگویم که انشاءالله بیش از ۶۰۰ هزار دانشآموز در اعتکافهای دانشآموزی حضور دارند.
وی اظهار کرد: کسانی که نمیتوانند ببینید، ببینند که اینها دانشآموزان ایراناند؛ اینها نمایندگان نسل فعلی و آیندهساز جمهوری اسلامی ایراناند. دانشآموزان ممتاز دختر، که نمایندگان دختران نظام جمهوری اسلامی هستند، امروز در این فضا و این فضاها دیده میشوند. با محدودیت فضا هم در کل کشور مواجه بودیم و غیر از دانشآموزانی که آمدند، متقاضیانی بودند که واقعا جای کافی برایشان پیدا نمیشد.
کاظمی ادامه داد: حتما کلاسهای درسیای که میگذارند، فعالیتهایی که انجام میشود و محتواهایی که تولید میشود، به هر حال زمینه استفاده بیشتر شما را مهیا میکند. اما در کل در این ماه مبارک رجب، سه تا عمل بسیار سفارش شده است؛ یکی از آنها همین اعتکاف است؛ اعتکاف و روزهداری در ایام خاص ماه رجب: اول ماه رجب، ایام اعتکاف، بیستوهفتم رجب و روزهای پایانی ماه رجب؛ روزهایی که بسیار به روزه سفارش شده است. خوشا به حال شما که در این فضا قرار گرفتید.
وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع بعدی استغفار است.ای کاش فرصت بود که بنده فقط از برکات استغفار برایتان میگفتم، اینکه چقدر در زندگی مادی و معنوی انسان اثر دارد. اثرات مادیاش را هم شنیدهاید. من توصیه میکنم هم به اثرات استغفار در این ایام فکر کنید و هم مطالعه کنید. به هر حال، در فضای مجازی که دسترسیها را آسان کرده، مطالب زیادی وجود دارد. واقعا برویم به سمت این استغفاری که اوجش را در نماز شب میبینید و آن چیزی که ارزش نماز شب را بالا میبرد و اینقدر برای نماز شب ثمر و نتیجه تولید میکند، به واسطه استغفار است. بعد هم، انشاءالله صدقه توفیقات بسیاری دارد.