به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان کوار گفت: در ادامه رصد و پیگیری عوامل مخل نظم عمومی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی، به یک سواری پژو حامل ۲ نفر مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی افزود: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو، ۳۵ عدد کوکتل مولوتف کشف شد که راننده و سرنشین قصد داشتند برای ایجاد ناآرامی و اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر استفاده کنند.

وی بیان کرد: متهمان با هدف بر هم زدن امنیت و سوءاستفاده از فضای اعتراضات مردمی، اقدام به حمل این محموله کرده بودند که قبل از رسیدن به مقصد و استفاده کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کوار با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند گفت: برخورد قاطع با عواملی که قصد آسیب رساندن به اموال عمومی و اخلال در امنیت شهروندان را دارند در دستور کار پلیس قرار دارد.