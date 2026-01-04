پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه رویان در بیستمین سالگرد درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی، با گرامیداشت یاد او، تأکید کرد که میراث علمی و اخلاقی این دانشمند فقید، ایران را به مرجعی معتبر در حوزه ناباروری و سلولهای بنیادی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان در حاشیه مراسم بیستمین سالگرد دکتر سعید کاظمیآشتیانی اظهار کرد: میراث علمی، اخلاقی و انسانی بنیانگذار رویان، امروز به جایگاهی رسیده که ایران را در حوزه ناباروری، پزشکی تولیدمثل و سلولهای بنیادی به یک مرجع ملی و بینالمللی تبدیل کرده است.
شاهوردی با بیان اینکه دکتر کاظمی آشتیانی حق بزرگی بر گردن تمام فعالیتها و برنامههای پژوهشگاه رویان دارد، گفت: وی بهدرستی به عنوان پدر این مجموعه شناخته میشود و نهالی را بنیان گذاشت که امروز به درختی تنومند و اثرگذار در عرصه علم پزشکی تبدیل شده است.
دکتر کاظمی آشتیانی؛ انسانی وارسته و منسوب به قرآن
وی با اشاره به شخصیت معنوی بنیانگذار پژوهشگاه رویان بیان کرد: دکتر کاظمی آشتیانی انسانی وارسته و مأنوس با قرآن بود و ما هر ساله با برگزاری مراسم قرائت قرآن، تلاش میکنیم این پیوند عمیق میان ایمان و علم را زنده نگه داریم؛ اینکه میتوان با انس با قرآن، کارهای علمی عمیق و اثرگذار انجام داد.
این مقام مسئول با اشاره به نقش این شخصیت در سالهای انقلاب افزود: شخصیت علمی و معنوی دکتر کاظمی آشتیانی در ایام انقلاب اسلامی بهخوبی بروز و ظهور یافت و همین روحیه، بعدها در عرصههای علمی نیز به پیشبرد کارها با همان توان و انگیزه منجر شد.
دستاوردهای رویان در ناباروری؛ نتیجه یک نهال علمی
شاهوردی با بیان اینکه امروز در حوزه ناباروری به دستاوردهای بزرگی دست یافتهایم، اظهار کرد: ایران اکنون در این حوزه حرفی برای گفتن دارد؛ بهگونهای که بیماران دیگر ناچار به مراجعه به خارج از کشور نیستند و حتی میزبان تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی هستیم.
وی ادامه داد: دانشی که در حوزه تولیدمثل به دست آمد، بهتدریج به عرصه سلولهای بنیادی تسری پیدا کرد و زمینهساز فعالیتهای گسترده در سلولدرمانی، ژندرمانی و حوزههای نوین پزشکی شد. این دستاوردها ثمره همان نهال دانشی است که در بخش جنینشناسی و ژنتیک تولیدمثل کاشته شد.
از همانندسازی تا مرجعیت علمی بینالمللی
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه بیوتکنولوژی بیان کرد: در بحث همانندسازی نیز اتفاقات ارزشمندی رقم خورد که کار آن در زمان حیات دکتر کاظمی آشتیانی آغاز شد و پس از رحلت ایشان با جدیت دنبال شد تا به نتیجه رسید.
وی با تأکید بر جایگاه امروز رویان افزود: اکنون در سطح ملی و بینالمللی، نام پژوهشگاه رویان و جامعه علمی کشور در عرصه پزشکی تولیدمثل و سلولهای بنیادی مطرح است و این همان میراثی است که دکتر کاظمی آشتیانی برای نسلهای بعدی به یادگار گذاشت.
تداوم راه بنیانگذار رویان؛ از تربیت نیروی انسانی تا زیرساختهای علمی
شاهوردی با بیان اینکه تلاش ما در این سالها تیمار و نگهداری از این نهال کاشتهشده بوده است، گفت: خوشبختانه در زمینه تربیت نیروی انسانی، ایجاد زیرساختها و طراحی برنامههای علمی، اتفاقات بسیار خوبی رخ داده و امروز پژوهشگاه رویان به نقطهای رسیده که میتواند آینده خود را با اتکا به این بنیانها رقم بزند.
وی افزود: تلاش همکاران ما این است که برنامهها و فعالیتهایی که از ابتدا طراحی شده بود، به ثمر بنشیند و این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.
امروز مؤثر باشیم، فردا اثرگذار
این مقام مسئول با اشاره به نگاه ماندگار دکتر کاظمی آشتیانی بیان کرد: ایشان همواره میگفت امروز باید مؤثر باشیم و فردا اثرگذار؛ چراکه پس از مرگ انسان، خیرات و برکات او از طریق فرزند صالح یا کارهای خیر باقی میماند. امروز نتایجی که در حوزه ناباروری و سلولهای بنیادی در رویان به دست میآید، همان خیرات و برکات نهالی است که دکتر کاظمی آشتیانی کاشت.
شاهوردی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم این راه را ادامه دهیم و این چراغ روشن را زنده نگه داریم تا هر گام خیری که در این مسیر برداشته میشود، ثواب و برکاتش به روح بلند این زندهیاد برسد.