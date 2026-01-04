به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احسان عسکری در نشست شورای اداری استان با اشاره به پیامدهای تغییرات نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه، افزود: تغییرات در نرخ ارز ترجیحی در حال وقوع است و این تحولات، شوک‌های بزرگی به اقتصاد کلان وارد می‌کند. به تبع آن، در حوزه اجرا و میدان عملیات، مردم به‌ویژه در سمت مصرف‌کننده، از این تکانه‌ها متأثر خواهند شد.

وی گفت: مهم‌ترین بحث فعلی، آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی است. البته آزادسازی به معنای افزایش قیمت بدون کنترل نیست. قیمت این نهاده‌ها از حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان به سطوحی نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این افزایش به‌طور طبیعی بر قیمت تمام‌شده کلیه محصولات دامی از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، لبنیات و مشتقات آن‌ها اثرگذار خواهد بود.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: نکته بسیار بااهمیت که باید به مردم اطلاع‌رسانی شود، این افزایش‌ها را از طریق جبران معیشت و تقویت بودجه خانوار همراه می‌کند. به این معنا که همزمان با افزایش قیمت نهاده‌ها، یارانه‌هایی مجدداً به حساب خانوارها تزریق می‌شود. نکته مهم‌تر این که قرار است این یارانه‌ها به همه دهک‌های درآمدی و نه فقط مشمولان پیشین، تعلق گیرد.

عسکری تأکید کرد: در حوزه عملیاتی، دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه جهاد کشاورزی باید نظارت دقیقی بر تعداد دام، تأمین نهاده برای پرورش‌گاه‌ها و بخش دامپروری، از تأمین تا توزیع گوشت، اعمال کنند. این نظارت باید دقیق، کامل و پیوسته باشد و تمام ارکان وزارت جهاد کشاورزی باید با دقت میلیمتری کار را پیش ببرند تا بتوانیم از این گردنه سیاست تغییر قیمت ارز عبور کنیم.

وی با اشاره به تجربه موفق مدیریت بازار مرغ در ۴۵ روز گذشته از طریق سامانه «رهتاب» اضافه کرد: باید این مدیریت سامانه‌ای تداوم یابد؛ به گونه‌ای که مزارع پرورش، تعداد مرغ تولیدی خود را به کشتارگاه و سپس کشتارگاه‌ها آن را به بازار و مغازه‌های فروش منتقل کنند و نظارت دقیقی بر گردش مالی متناظر با آن صورت گیرد. امروز جلسه‌ای در بانک کشاورزی با حضور جهاد کشاورزی، کلیه ارکان ذی‌نفع و اتحادیه مرغداران برگزار می‌شود تا این موضوع پیگیری شود.

عسکری در ادامه هشدار داد: نظارت باید بر همه قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد، نه فقط بر نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی؛ زیرا پس از این، سایر اقلام مرتبط نیز درخواست افزایش قیمت خواهند داشت. افزایش قیمت تمام کالاها باید تحت نظارت و کنترل باشد و ستاد تنظیم بازار باید به‌صورت مشترک و روزانه وارد میدان شود و کارها را پیش ببرد .

وی در پایان از تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تضمین امنیت قضایی و بهبود معیشت مردم خبر داد و گفت: جلسات کارشناسی آن برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود نسخه نهایی آن طی دو سه روز آینده نهایی شود. ما در چارچوب اجرا و عملیات، حتماً از این آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد.