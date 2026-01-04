سرهنگ "نورالدین ناظمی " در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره زورگیری از شهروندان در یکی از محله‌های شهرستان اراک، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان و کشف اموال مسروقه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند ۵ نفر سارق را شناسایی و آنها را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان در ادامه افزود: متهمان به سرقت اموال اعتراف نمودند.

سرهنگ ناظمی با اشاره به کشف اموال مسروقه از سارقان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و اموال به سرقت رفته نیز به مالباخته تحویل داده شد.