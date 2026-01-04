پخش زنده
دوره آموزشی تخصصی طب انتقال خون با هدف آموزش ایمنوهماتولوژی و طب انتقال خون و مدیریت خون بیمار به مدت یک ماه در اداره کل انتقال خون استان یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابطعمومی انتقال خون استان یزد، دوره آموزشی ویژه دستیاران پاتولوژی در سال جاری، به مدت یک ماه در اداره کل انتقال خون استان یزد برگزار میشود. این دوره با هدف آموزش تئوری و عملی طب انتقال خون و مدیریت خون طراحی شده است.
در این دوره آموزشی ۵ نفر از دستیاران پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد حضور دارند. شرکتکنندگان در این دوره با زنجیره انتقال خون، از حفظ و جذب و انتخاب اهداکنندگان تا فرایندهای خونگیری، تهیه فراوردههای خونی، آزمایشهای گروه بندی گلبولهای قرمز، غربالگری آنتی بادی و پاتوژن ها، توزیع خون و فرآوردههای خونی، آزمایشهای پیش از تزریق خون، مصرف بهینه خون و تضمین کیفیت آشنا میشوند.
این دوره یک ماهه، همهساله برای دستیاران پاتولوژی برگزار میشود.