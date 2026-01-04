به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کشور اینکه در ابتدا موضوع اعتراضات اخیر اقتصاد پایه و از سوی بازاریان عزیز بود که این امر حق آنهاست گفت: بازاریان روی نوسانات بازار ارز اعتراض داشتند که این موضوع در روز بعد به اعتراض خیابانی تبدیل شد.

فرمانده انتظامی کشور ادامه داد: از دو شب گذشته دستگیری هدفمند لیدر‌ها شروع شده است. چه لیدر‌های فعال در فضای مجازی که تعداد زیادی از آنها دستگیر شدند و چه لیدر‌هایی که در جمعیت مردم را تحریک می‌کردند.

سردار رادان افزود: از میان دستگیرشدگان تعدادی اعتراف کردن که برای ایجاد اغتشاش دلار دریافت کرده‌اند.