به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل‌پور با بیان اینکه مالیات‌های نشان‌دار نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های عمومی دارند، گفت: تخصیص این اعتبارات نشان می‌دهد که پرداخت صحیح و به‌موقع مالیات می‌تواند مستقیماً به بهبود فضا‌های ورزشی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات‌های نشان‌دار این امکان را فراهم می‌کنند که منابع مالی به‌صورت شفاف و هدفمند به پروژه‌های اولویت‌دار استان از جمله فضا‌های ورزشی هدایت شوند، افزود: تکمیل سالن ورزشی سعدی شهرستان کرمان نمونه‌ای از اثرگذاری مستقیم درآمد‌های مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی است.

زینل پور ادامه داد: سالن ورزشی سعدی یکی از پروژه‌های مهم ورزشی در شهرستان کرمان است که با تکمیل آن، سرانه ورزشی منطقه افزایش یافته و زمینه برای فعالیت‌های ورزشی جوانان و برگزاری رویداد‌های مختلف فراهم می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: حمایت مردم از پرداخت مالیات، پشتوانه اصلی اجرای پروژه‌های عمرانی و ورزشی است و هر ریال مالیات می‌تواند به توسعه امکانات عمومی و ایجاد فرصت‌های بهتر برای نسل جوان کمک کند.