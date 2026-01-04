پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعلام کرد: با مشارکت ۱۶۲ مودی بیش از ۵۴ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سالن ورزشی سعدی شهرستان کرمان از محل مالیاتهای نشاندار بهطور کامل تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینلپور با بیان اینکه مالیاتهای نشاندار نقش مهمی در توسعه زیرساختهای عمومی دارند، گفت: تخصیص این اعتبارات نشان میدهد که پرداخت صحیح و بهموقع مالیات میتواند مستقیماً به بهبود فضاهای ورزشی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
وی با اشاره به اینکه مالیاتهای نشاندار این امکان را فراهم میکنند که منابع مالی بهصورت شفاف و هدفمند به پروژههای اولویتدار استان از جمله فضاهای ورزشی هدایت شوند، افزود: تکمیل سالن ورزشی سعدی شهرستان کرمان نمونهای از اثرگذاری مستقیم درآمدهای مالیاتی در توسعه زیرساختهای ورزشی است.
زینل پور ادامه داد: سالن ورزشی سعدی یکی از پروژههای مهم ورزشی در شهرستان کرمان است که با تکمیل آن، سرانه ورزشی منطقه افزایش یافته و زمینه برای فعالیتهای ورزشی جوانان و برگزاری رویدادهای مختلف فراهم میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: حمایت مردم از پرداخت مالیات، پشتوانه اصلی اجرای پروژههای عمرانی و ورزشی است و هر ریال مالیات میتواند به توسعه امکانات عمومی و ایجاد فرصتهای بهتر برای نسل جوان کمک کند.