رعد پدافند هوایی همدان در دور اول سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور نیروی زمینی ارتش را با نتیجه ۲۲ بر ۶ شکست دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده استان همدان در دور دوم نتیجه را ۱۳ بر ۱۵ به دانشگاه آزاد واگذار کرد و در دور سوم هم با نتیجه ۲۵ بر سه تیم شائولین آوای رزم را شکست داد.
رعد پدافند هوایی همدان بعد از پایان ۳ مسابقه هفته نخست؛ با دو برد و شش امتیاز تیمی و ۶۰ امتیاز انفرادی در جایگاه سوم جدول سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور قرار گرفت.
نوزدهمین دوره رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور با حضور هشت تیم لایف استار، مناطق نفت خیز جنوب، شائولین آوای رزم، دانشگاه آزاد اسلامی، پاس فراجا، امید پاس، رعد پدافند هوایی همدان و نیروی زمینی ارتش در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد.