اعتکاف مادر و کودک در تهران

مراسم معنوی اعتکاف از سحرگاه ۱۳ رجب در مسجد شهدای کشتیرانی با حضور مادران و فرزندانشان برگزار شد.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ - ۱۶:۰۶
برچسب ها: رجب ، ایام البیض
