به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان بیان داشت: به دنبال گزارشات مردمی مبنی بر چند مورد سرقت، ماموران کلانتری کاظم آباد با حضور فوری در محل، یک سارق را در حین سرقت دستگیر کردند.



سرهنگ "نجفی" اظهار داشت: این سارق در بازجویی‌های پلیس، به ۶ مورد سرقت با همدستی دو نفر دیگر اعتراف، که ضمن دستگیری دو همدست وی، در بازرسی از مخفیگاه متهمان، اموال مسروقه زیادی کشف شد.