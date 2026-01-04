سرپرست اداره کل انتقال خون استان یزد: سازمان انتقال خون هیچ جایگزینی ندارد و تنها ارگان تامین کننده خون و فرآورده‌های خون سازمان انتقال خون می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در دیدار با سرپرست اداره کل انتقال خون استان یزد، با اشاره به اینکه خون ماده حیاتی است گفت: خون جایگزین ندارد و فعالیت انتقال خون حساس و ظریف است، چون با جان بیماران در ارتباط مستقیم است.

آیت الله ناصری با اشاره به حساس و فنی بودن فعالیت انتقال خون خطاب به کارکنان این اداره کل خاطر نشان کرد: کیسه خونی که از مردم می‌گیرید به دست شما امانتی است و باید با انجام آزمایشات دقیق و صحیح این امانت را به نحو شایسته به دست بیماران رسانده شود، اینجاست که تخصص و ظریف بودن کار انتقال خون نمایان می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در ترویج فرهنگ اهدای خون گفت: آموزش اهدای خون و سبک زندگی سالم باید از مدارس تا دانشگاه به صورت مستمر ادامه داشته باشد و این مقوله‌ای است که نیاز به بحث همگانی دارد.

امام جمعه یزد در ادامه استفاده صحیح و بهینه از خون و فرآورده‌های خون را یادآور شد و برای حل مشکلات این اداره کل مساعدت مسئولان را خواستار شد.

در ابتدای مراسم سرپرست اداره کل انتقال خون استان با اشاره به اینکه انتقال خون یزد به لحاظ خدمت رسانی، فنی و تخصصی و علمی جزو استان‌های برتر کشور است تصریح داشت: یزد در زمینه اهدای خون، اهدای خون مستمر در بین استان‌های برتر کشور است.

دکتر جوادزاده از سازمان انتقال خون به عنوان یک سازمان حیاتی در جامعه یاد کرد و گفت: سازمان انتقال خون هیچ جایگزینی ندارد و تنها ارگان تامین کننده خون و فرآورده‌های خون سازمان انتقال خون می‌باشد.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان ضمن ارائه آمار خونگیری در سطح استان و گزارش فعالیت انتقال خون، در ادامه به مشکلات و چالش‌های پیش روی این اداره کل پرداخت.