به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا عسکری رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، در همایش مددکار اجتماعی در نظام سلامت، بر نقش کلیدی مددکاران اجتماعی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و حمایت از کودکان تأکید کرد.

عسکری با اشاره به نگاه تخصصی نظام سلامت به حوزه مددکاری اجتماعی اظهار داشت: برای مدیریت پیامد‌ها و عوارض اجتماعی و روانی بیماران، ساختار‌های تخصصی پیش‌بینی و تقویت شده است و نگاه وزارت بهداشت به مددکاران اجتماعی، نگاهی صرفاً معمولی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه این حوزه به‌عنوان یکی از ارکان مؤثر در ارائه خدمات جامع سلامت مورد توجه قرار دارد.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت افزود: در اجلاس رؤسای بیمارستان‌های کشور، بر ضرورت شناخت دقیق جایگاه و نقش مددکاران اجتماعی تأکید شد و به مدیران مراکز درمانی یادآور شدیم که بدون بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت مددکاری اجتماعی، بسیاری از پروتکل‌ها و برنامه‌های حمایتی، به‌ویژه در حوزه مسائل اجتماعی پیچیده، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه اجتماعی در نظام سلامت تصریح کرد: حمایت از کودکان، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین حوزه‌های اجتماعی، نیازمند هم‌فکری، انسجام و همکاری جمعی است و هرچه مسائل اجتماعی پیچیده‌تر می‌شود، ضرورت توجه به این حوزه در نظام سلامت بیش از پیش احساس می‌شود. نقش حمایت از کودکان در سلامت خانواده‌ها، نقشی محوری و تعیین‌کننده است و از بسیاری از مداخلات دیگر، اثرگذاری عمیق‌تری دارد.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با اشاره به شعار امسال همایش خاطرنشان کرد: تأکید بر مقابله با نابرابری و پرهیز از تبعیض نسبت به هیچ قشری از کودکان، باید به‌صورت جدی‌تر در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی حوزه سلامت نمود پیدا کند و امیدواریم با مستندسازی دقیق و اقدامات هدفمند، شاهد نتایج ملموس‌تری در این زمینه باشیم.

عسکری در ادامه با اشاره به حجم بالای مراجعات به مراکز درمانی گفت: در اورژانس‌های کشور، با بیش از ۳۰ هزار ورودی بیمار مواجه هستیم و در این شرایط، نقش مددکاران اجتماعی در ایجاد حس اطمینان، اعتماد و آرامش در میان بیماران و خانواده‌های آنان بسیار حیاتی است. اعتمادی که مددکاران اجتماعی میان نظام سلامت و جامعه بیمار ایجاد می‌کنند، می‌تواند بسیاری از چالش‌ها، نارضایتی‌ها و موانع موجود را برطرف سازد؛ چرا که بدون شکل‌گیری اعتماد، هیچ برنامه‌ای به‌طور مؤثر اجرا نخواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت تأکید کرد: مددکاران اجتماعی نقشی ممتاز و تأثیرگذار در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، بهبود تجربه بیماران و تقویت پیوند میان بیمارستان و جامعه دارند و حضور فعال آنان، یکی از سرمایه‌های ارزشمند نظام سلامت به شمار می‌رود.

عسکری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مددکاران اجتماعی و دست‌اندرکاران برگزاری همایش، ابراز امیدواری کرد: با تقویت این نقش و حمایت مستمر از حوزه مددکاری اجتماعی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سلامت اجتماعی، حمایت مؤثرتر از کودکان و بهبود شاخص‌های سلامت خانواده در کشور باشیم.