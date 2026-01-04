به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سوگند کاخکی کارشناس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو گفت: بیسفنول‌ها می‌توانند تعادل هورمونی بدن را برهم بزنند و پیامدهای جدی برای سلامت افراد داشته باشند. این مواد در زندگی روزمره ما حضور دارند و اغلب بدون آگاهی با آن‌ها مواجه می‌شویم.

وی افزود: در رسیدهای خرید، بانکی و پارکینگ‌ها از بیسفنول‌ها برای ظاهر شدن رنگ استفاده می‌شود و از طریق تماس پوستی جذب بدن می‌شوند. این موضوع برای کارکنان فروشگاهی که روزانه با حجم زیادی از رسیدها سروکار دارند، یک ریسک شغلی است.

این کارشناس غذا و دارو ادامه داد: بیسفنول‌ها تنها در رسیدها دیده نمی‌شوند؛ آن‌ها در بسته‌بندی مواد غذایی، ظروف پلاستیکی به‌ویژه در تماس با حرارت، برخی ظروف یک‌بارمصرف و لوازم پلاستیکی غیراستاندارد کودکان و تجهیزات پزشکی هم وجود دارند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی توصیه کرد: تا حد امکان از دریافت رسید کاغذی خودداری کنید، پس از تماس با رسیدها دست‌ها را با آب و صابون بشویید و استفاده از ظروف پلاستیکی برای غذاهای داغ و کنسروی را محدود کنید. کنترل و کاهش مواجهه با بیسفنول‌ها نیازمند همکاری مصرف‌کنندگان، واحدهای صنفی و نهادهای نظارتی است.