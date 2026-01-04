

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس شیوه نامه واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس، کلاس‌های درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان سمنان در روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم با اعلام مدیران مدارس، تایید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به اداره آموزش و پرورش مربوطه اتخاذ شد و اجرای آن فقط شامل واحدهای آموزشی اعلام‌شده است.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان سمنان، کلاس‌های درس آموزشگاه دخترانه ابتدایی مهر عظام و کلاس‌های اول ب و دوم ب دبستان دخترانه نیمه شعبان و کلاس‌های اول الف، دوم ج و سوم الف دبستان پسرانه حبیب بن مظاهر سمنان غیرحضوری است.

بنا بر تاکید اداره اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش استان سمنان تمامی دروس این کلاس‌ها مطابق برنامه هفتگی و به صورت برخط در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه می‌شود و دانش‌آموزان باید در زمان تعیین‌شده در کلاس‌های مجازی حضور فعال داشته باشند.