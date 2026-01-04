به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حکمت جعفری افزود: این میزان سوخت توزیعی شامل ۵۷ میلیون لیتر در بهار، ۵۷ میلیون لیتر در تابستان و ۴۱ میلیون لیتر در پاییز بوده است.



جعفری با تأکید بر اهمیت کشاورزی حفاظتی و اثرات آن در کاهش مصرف سوخت، افزایش حاصلخیزی خاک، جلوگیری از فرسایش و نهایتاً تطبیق شرایط محیطی خاک و گیاه با شرایط کم آبی و خشکسالی تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی در سطح حدود ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع استان برای مدیریت پایدار منابع خاک و آب اجرا شده است.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تسهیلات مکانیزاسیون افزود: تا پایان آذرماه، متقاضیان تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون سال ۱۴۰۴ به ارزش بیش از ۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی معرفی شدند که از این مقدار، مبلغ ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به مرحله جذب و پرداخت تسهیلات رسیده است.