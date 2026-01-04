به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، امین نیاکان گفت: از این چهار مرکز، دو مرکز به صورت غیرمجاز در حوزه دندانپزشکی و دو مرکز دیگر در زمینه خدمات زیبایی فعالیت می‌کردند که با تلاش کارشناسان نظارت بر درمان، اداره دندانپزشکی و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه شناسایی و تعطیل شدند.

نیاکان گفت: سلامت شهروندان خط قرمز ماست و با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت مردم را به خطر بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهد شد و به شهروندان توصیه می‌شود قبل از مراجعه به مراکز درمانی، از اعتبار مجوز آنها اطمینان داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که تمامی خدمات بهداشتی و درمانی تحت نظارت قانونی و با رعایت استاندارد‌های لازم ارائه می‌شوند.